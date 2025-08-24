12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 09:28

Марк Карни посетил Киев в День Независимости: заявление премьер-министра Канады

24 августа 2025, 09:28
Премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа посетил Киев

О своем прибытии Карни сообщил в соцсети Х, где опубликовал короткое сообщение из Киева, передает RegioNews.

Визит состоялся в День Независимости Украины. В нем он подчеркнул, что Канада будет и в дальнейшем расширять поддержку Украины и работать над достижением справедливого и прочного мира.

Накануне глава правительства Канады прибыл в Польшу, где 25 августа запланирована встреча с премьер-министром Дональдом Туском. Это первый этап его европейского турне, которое охватывает несколько стран-соседей Украины.

Согласно обнародованному графику, 26 августа Карни посетит Германию, где проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем. На следующий день, 27 августа, канадский премьер встретится в Риге с главой правительства Латвии Эвикой Силиной. Таким образом, визит в Украину стал важной составляющей его дипломатической поездки по региону.

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Кит Келлог планирует приезд в Украину. Его визит приурочен к мероприятиям, запланированным в День Независимости.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
