Фото: Факты ICTV

О своем прибытии Карни сообщил в соцсети Х, где опубликовал короткое сообщение из Киева, передает RegioNews.

Визит состоялся в День Независимости Украины. В нем он подчеркнул, что Канада будет и в дальнейшем расширять поддержку Украины и работать над достижением справедливого и прочного мира.

Накануне глава правительства Канады прибыл в Польшу, где 25 августа запланирована встреча с премьер-министром Дональдом Туском. Это первый этап его европейского турне, которое охватывает несколько стран-соседей Украины.

Согласно обнародованному графику, 26 августа Карни посетит Германию, где проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем. На следующий день, 27 августа, канадский премьер встретится в Риге с главой правительства Латвии Эвикой Силиной. Таким образом, визит в Украину стал важной составляющей его дипломатической поездки по региону.

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Кит Келлог планирует приезд в Украину. Его визит приурочен к мероприятиям, запланированным в День Независимости.