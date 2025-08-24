Фото: Факти ICTV

Про своє прибуття Карні повідомив у соцмережі Х, де опублікував коротке повідомлення з Києва, передає RegioNews.

Візит відбувся у День Незалежності України. У ньому він наголосив, що Канада й надалі розширюватиме підтримку України та працюватиме над досягненням справедливого і тривалого миру.

Напередодні глава уряду Канади прибув до Польщі, де 25 серпня запланована зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це перший етап його європейського турне, яке охоплює кілька країн-сусідів України.

Згідно з оприлюдненим графіком, 26 серпня Карні відвідає Німеччину, де проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем. Наступного дня, 27 серпня, канадський прем'єр зустрінеться в Ризі з главою уряду Латвії Евікою Сіліною. Таким чином, візит до України став важливою складовою його дипломатичної поїздки регіоном.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог планує приїзд до України. Його візит приурочений до заходів, запланованих у День Незалежності.