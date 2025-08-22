У Києві на Подолі грабіжник напав на жінку серед білого дня
У Подільському районі столиці 38-річний раніше судимий киянин відібрав у жінки сумку з документами та грошима
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На проспекті Європейського Союзу зловмисник підійшов до 45-річної киянки під приводом попросити допомогу, після чого зірвав з її плеча сумку, де були документи та 2000 гривень, та втік.
Правоохоронці протягом кількох годин встановили і затримали нападника. Гроші він встиг витратити, а сумку викинув.
Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на лаві підсудних знову опинився 47-річний киянин, який пограбував жінку на дитмайданчику. Він вихопив з її рук мобільний телефон і втік.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного
22 серпня 2025, 02:55У Міноборони викрили схему з розкрадання 26 млн грн на закупівлі спорядження
22 серпня 2025, 02:14Вагітна 13-річна дівчинка: на Закарпатті взяли під варту молодика, який зґвалтував школярку
22 серпня 2025, 01:50Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
22 серпня 2025, 01:05У Кропивницькому сталася пожежа у багатоповерхівці: рятувальники евакуювали жителів
22 серпня 2025, 00:49На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
22 серпня 2025, 00:27На Київщині потяг збив чоловіка
22 серпня 2025, 00:02Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
21 серпня 2025, 23:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа