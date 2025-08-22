Фото: поліція

У Подільському районі столиці 38-річний раніше судимий киянин відібрав у жінки сумку з документами та грошима

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На проспекті Європейського Союзу зловмисник підійшов до 45-річної киянки під приводом попросити допомогу, після чого зірвав з її плеча сумку, де були документи та 2000 гривень, та втік.

Правоохоронці протягом кількох годин встановили і затримали нападника. Гроші він встиг витратити, а сумку викинув.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

