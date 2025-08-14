Фото: поліція

До поліції повідомили, що в магазині біля метро в Дніпровському районі столиці можуть продавати товари, які містять заборонені речовини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході слідства поліцейські вилучили зразки продукції та відправили їх на експертизу. За її результатами встановили, що у вилучених товарах немає наркотичних чи психотропних речовин.

Досудове розслідування триває. Поліцейські додатково перевіряють роботу магазину на дотримання вимог ведення господарської діяльності.

