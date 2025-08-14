Наркотики у товарах в магазинах Києва: поліція проводить перевірку
До поліції повідомили, що в магазині біля метро в Дніпровському районі столиці можуть продавати товари, які містять заборонені речовини
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України.
У ході слідства поліцейські вилучили зразки продукції та відправили їх на експертизу. За її результатами встановили, що у вилучених товарах немає наркотичних чи психотропних речовин.
Досудове розслідування триває. Поліцейські додатково перевіряють роботу магазину на дотримання вимог ведення господарської діяльності.
