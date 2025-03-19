Фото: прокуратура

В Киеве разоблачили нотариуса, помогавшую мошенникам подделать документы. Известно, что они присвоить квартиру на 2 миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице будут судить нотариуса, которая по поддельным документам удостоверила продажу квартиры умершего мужчины. Таким образом, женщина помогла мошенникам завладеть квартирой, которая должна была стать коммунальной собственностью (ведь мужчина не имел наследников).

Мошенники вместе с нотариусом подделали документы. Стоимость квартиры составляет около 2 миллионов гривен. Сейчас на жилье наложен арест.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов , подозреваемых в разработке преступного плана последовательных умышленных действий, направленных на незаконное завладение имуществом умершего лица более чем на 5 миллионов гривен.