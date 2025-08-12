У Києві викрили нотаріальну аферу: судитимуть нотаріуса та її подругу
У Києві на лаві підсудних опиняться приватна нотаріуска та її подруга, яких підозрюють у незаконному доступі до державних реєстрів та підробці документів
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Слідство встановило,що 39-річна киянка, виїхавши за кордон, не припинила діяльність, а передала свої повноваження 45-річній безробітній подрузі. Та отримала доступ до нотаріальної контори, логін і пароль від держреєстрів та здійснювала дії від імені нотаріуса.
Протягом півтора місяця в Україні було здійснено понад 200 несанкціонованих входів до реєстрів і внесено недостовірні дані про нібито вчинені нотаріальні дії.
Фігуранткам оголосили підозру за:
- ч. 3 ст. 358 ККУ – підроблення офіційних документів,
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361 ККУ – організація та здійснення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем під час дії воєнного стану.
Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою забороною займатися професійною діяльністю.
Нагадаємо, в Києві викрили нотаріуса, яка допомагала шахраям підробити документи. Таким чином жінка допомогла шахраям заволодіти квартирою, яка повинна була стати комунальною власністю (адже чоловік не мав спадкоємців).