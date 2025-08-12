10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 13:59

У Києві викрили нотаріальну аферу: судитимуть нотаріуса та її подругу

12 серпня 2025, 13:59
Фото: Національна поліція
У Києві на лаві підсудних опиняться приватна нотаріуска та її подруга, яких підозрюють у незаконному доступі до державних реєстрів та підробці документів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Слідство встановило,що 39-річна киянка, виїхавши за кордон, не припинила діяльність, а передала свої повноваження 45-річній безробітній подрузі. Та отримала доступ до нотаріальної контори, логін і пароль від держреєстрів та здійснювала дії від імені нотаріуса.

Протягом півтора місяця в Україні було здійснено понад 200 несанкціонованих входів до реєстрів і внесено недостовірні дані про нібито вчинені нотаріальні дії.

Фігуранткам оголосили підозру за:

  • ч. 3 ст. 358 ККУ – підроблення офіційних документів,
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361 ККУ – організація та здійснення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем під час дії воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою забороною займатися професійною діяльністю.

Нагадаємо, в Києві викрили нотаріуса, яка допомагала шахраям підробити документи. Таким чином жінка допомогла шахраям заволодіти квартирою, яка повинна була стати комунальною власністю (адже чоловік не мав спадкоємців).

Київ поліція нотаріус подруги документи афера державний реєстр
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
