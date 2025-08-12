Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, фигурант подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 15-25 тысяч долларов обещал оформить поддельные документы о непригодности к службе.

Правоохранители задокументировали, как киевлянин пообещал 28-летнему мужчине "решить вопрос" за 15 тысяч долларов. Он получил половину суммы – после чего его задержали. У дельца изъяли поддельное заключение ВЛК, в котором отмечалось, что мужчина имеет "неизлечимые заболевания опорно-двигательного аппарата".

В ходе обыска в квартире злоумышленника изъяли более 20 печатей на имя врачей разных медицинских учреждений, штампы территориальных центров комплектования, около сотни копий документов клиентов, поддельные справки ВЛК и черновые записи.

Делка задержали. Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Задержанному грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили женщину, которая обещала мужчине повлиять на ТЦК. Она планировала сделать документы, свидетельствующие о якобы принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право уехать за границу.