10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 10:49

В Киеве делец за $15-25 тысяч оформлял фейковые справки ВЛК для уклонения от службы

12 августа 2025, 10:49
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Киевлянин предлагал мужчинам призывного возраста поддельные справки военно-врачебной комиссии с диагнозами, освобождающими от службы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 15-25 тысяч долларов обещал оформить поддельные документы о непригодности к службе.

Правоохранители задокументировали, как киевлянин пообещал 28-летнему мужчине "решить вопрос" за 15 тысяч долларов. Он получил половину суммы – после чего его задержали. У дельца изъяли поддельное заключение ВЛК, в котором отмечалось, что мужчина имеет "неизлечимые заболевания опорно-двигательного аппарата".

В ходе обыска в квартире злоумышленника изъяли более 20 печатей на имя врачей разных медицинских учреждений, штампы территориальных центров комплектования, около сотни копий документов клиентов, поддельные справки ВЛК и черновые записи.

Делка задержали. Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Задержанному грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили женщину, которая обещала мужчине повлиять на ТЦК. Она планировала сделать документы, свидетельствующие о якобы принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые дадут ему право уехать за границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев взятка ВВК подделка справка уклонение от службы
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Каменском парамедики приняли роды прямо по пути в больницу
12 августа 2025, 13:50
Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину
12 августа 2025, 13:48
Стипендии в Украине хотят увеличить до 8000 грн, - экс-замминистра образования
12 августа 2025, 13:22
Из-за ревности — за решетку: в Киеве мужчина получил 7,5 лет за убийство знакомого
12 августа 2025, 12:58
Россия потратила более $13 млрд на обстрелы Украины за первое полугодие 2025 года, - Forbes
12 августа 2025, 12:53
После удара по Запорожье три человека до сих пор в больницах, один — в тяжелом состоянии
12 августа 2025, 12:51
В Днепропетровской области 10-летняя девочка упала с дерева: состояние пострадавшей
12 августа 2025, 12:39
Во Львовской области осудили мужчину за угрозы журналисту: что решил суд
12 августа 2025, 12:31
В Ровенской области в результате столкновения Mercedes и Citroën госпитализировали обоих водителей
12 августа 2025, 12:27
В Киеве отправили под суд мужчину, который на детской площадке обокрал 10-летнюю девочку
12 августа 2025, 12:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »