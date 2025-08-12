Фото из открытых источников

В Черкасской судили мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий. Подделку он использовал для получения льгот

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Суд установил, что мужчина вклеил свое фото в удостоверение участника боевых действий, выдаваемое его сыну. Подлогом он пользовался для бесплатного проезда в общественном транспорте. Уже в июне 2025 он показал это удостоверение правоохранителям, когда у него проверяли документы.

Суд признал мужчину виновным. Ему избрали наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, ранее в Одессе мужчина нашел удостоверение офицера ВСУ и вклеил туда свою фотографию. Он пытался использовать этот документ в качестве "пропуска", чтобы беспрепятственно перемещаться по городу.