07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 01:25

В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот

12 августа 2025, 01:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкасской судили мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий. Подделку он использовал для получения льгот

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Суд установил, что мужчина вклеил свое фото в удостоверение участника боевых действий, выдаваемое его сыну. Подлогом он пользовался для бесплатного проезда в общественном транспорте. Уже в июне 2025 он показал это удостоверение правоохранителям, когда у него проверяли документы.

Суд признал мужчину виновным. Ему избрали наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, ранее в Одессе мужчина нашел удостоверение офицера ВСУ и вклеил туда свою фотографию. Он пытался использовать этот документ в качестве "пропуска", чтобы беспрепятственно перемещаться по городу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
документы суд Черкасская область
Фальшивые диагнозы за тысячи долларов: на Волыни судили депутата горсовета и его подельников
08 августа 2025, 09:46
"Пропал без вести" ради денег: семья дезертира получила почти миллион помощи
07 августа 2025, 13:55
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
12 августа 2025, 09:37
Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
12 августа 2025, 09:20
На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
12 августа 2025, 08:55
В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
12 августа 2025, 08:50
На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
12 августа 2025, 08:47
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
12 августа 2025, 08:32
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
12 августа 2025, 08:12
На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59
В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »