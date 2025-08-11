Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

11 августа в 10:10 в службу "102" поступило сообщение о том, что в реке Десенка обнаружен утонувший мужчина

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.

Спасатели извлекли тело на расстоянии около 35 метров от берега, на глубине шести метров. Используя специальное снаряжение, они подняли погибшего из воды и передали его следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Сейчас правоохранители работают над выяснением обстоятельств трагедии. Информация о том, что именно стало причиной гибели мужчины, пока не обнародована.

Спасатели достали утопленника до берега

Река Десенка - популярное место для отдыха в Киеве, однако, как показывает этот случай, она также может быть опасной, особенно в теплое время года.

