13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 16:07

В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины

11 августа 2025, 16:07
Читайте також українською мовою
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Читайте також
українською мовою

11 августа в 10:10 в службу "102" поступило сообщение о том, что в реке Десенка обнаружен утонувший мужчина

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.

Спасатели извлекли тело на расстоянии около 35 метров от берега, на глубине шести метров. Используя специальное снаряжение, они подняли погибшего из воды и передали его следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Сейчас правоохранители работают над выяснением обстоятельств трагедии. Информация о том, что именно стало причиной гибели мужчины, пока не обнародована.

Спасатели достали утопленника до берега

Река Десенка - популярное место для отдыха в Киеве, однако, как показывает этот случай, она также может быть опасной, особенно в теплое время года.

Ранее сообщалось, что в Киевской области трое мужчин нырнули в обводной канал, пренебрегая правилами безопасности. Из-за сильного течения двое из них начали тонуть, а тот, кто пытался их спасти, сам оказался в опасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев река утопление спасатели Тело трагедия безопасность вода
Фото со свастикой: 23-летней киевлянке грозит до 5 лет тюрьмы
11 августа 2025, 13:18
Норовирус в детском лагере Львовщины: возбудитель обнаружили в воде из кулера
11 августа 2025, 12:49
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил женщину на детской площадке
11 августа 2025, 12:13
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера
11 августа 2025, 17:07
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »