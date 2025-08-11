У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня о 10:10 до служби "102" надійшло повідомлення про те, що в річці Десенка виявлено потонулого чоловіка
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.
Рятувальники дістали тіло на відстані близько 35 метрів від берега, на глибині шести метрів. Використовуючи спеціальне спорядження, вони підняли загиблого з води та передали його слідчо-оперативній групі для подальшого розслідування.
Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням обставин трагедії. Інформація про те, що саме стало причиною загибелі чоловіка, поки не оприлюднена.
Річка Десенка - популярне місце для відпочинку в Києві, проте, як показує цей випадок, вона також може бути небезпечною, особливо в теплу пору року.
Раніше повідомлялося, що на Київщині троє чоловіків пірнули в обвідний канал, нехтуючи правилами безпеки. Через сильну течію двоє з них почали тонути, а той, хто намагався врятувати їх, сам опинився у небезпеці.