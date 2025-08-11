Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

11 серпня о 10:10 до служби "102" надійшло повідомлення про те, що в річці Десенка виявлено потонулого чоловіка

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.

Рятувальники дістали тіло на відстані близько 35 метрів від берега, на глибині шести метрів. Використовуючи спеціальне спорядження, вони підняли загиблого з води та передали його слідчо-оперативній групі для подальшого розслідування.

Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням обставин трагедії. Інформація про те, що саме стало причиною загибелі чоловіка, поки не оприлюднена.

Рятувальники дістали потопельника до берега

Річка Десенка - популярне місце для відпочинку в Києві, проте, як показує цей випадок, вона також може бути небезпечною, особливо в теплу пору року.

