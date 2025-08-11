13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 16:07

У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка

11 серпня 2025, 16:07
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві
11 серпня о 10:10 до служби "102" надійшло повідомлення про те, що в річці Десенка виявлено потонулого чоловіка

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.

Рятувальники дістали тіло на відстані близько 35 метрів від берега, на глибині шести метрів. Використовуючи спеціальне спорядження, вони підняли загиблого з води та передали його слідчо-оперативній групі для подальшого розслідування.

Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням обставин трагедії. Інформація про те, що саме стало причиною загибелі чоловіка, поки не оприлюднена.

Рятувальники дістали потопельника до берега

Річка Десенка - популярне місце для відпочинку в Києві, проте, як показує цей випадок, вона також може бути небезпечною, особливо в теплу пору року.

Раніше повідомлялося, що на Київщині троє чоловіків пірнули в обвідний канал, нехтуючи правилами безпеки. Через сильну течію двоє з них почали тонути, а той, хто намагався врятувати їх, сам опинився у небезпеці.

08 серпня 2025
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
