У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки

Фото: Національна поліція

Поліцейські затримали 39-річного керманича Subaru, який у стані алкогольного сп'янінння, влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Аварія трапилася у четвер, 7 серпня, близько 19:00 у Подільському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що чоловік, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

Постраждалі, 57 та 59 років, отримали переломи ніг та інші тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.

Водія затримали. Алкотестер показав у нього 1,9 проміле алкоголю в крові.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області автомобіль зіткнувся з мотоциклістом. Аварія сталась у місті Біла церква. Попередньо, 53-річний водій ГАЗелі повертав на нерегульованому перехресті. Він не надав переваги у русі мотоциклу Honda.