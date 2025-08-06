Фото: Нацполиция

В Киевской области автомобиль столкнулся с мотоциклистом. Это произошло из-за того, что водитель не предоставил двухколесному преимущество

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла в городе Белая Церковь. Предварительно 53-летний водитель ГАЗели возвращал на нерегулируемом перекрестке. Он не предпочел в движении мотоцикл Honda.

К сожалению, в результате ДТП 31-летний мотоциклист погиб. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Днепре произошло смертельное ДТП. Пенсионерка попала под колеса грузовика. Отмечается, что она могла быть в слепой зоне, и водитель мог ее просто не заметить. К сожалению, женщина не выжила.