Смертельное ДТП в Киевской области: мотоциклист погиб на месте
В Киевской области автомобиль столкнулся с мотоциклистом. Это произошло из-за того, что водитель не предоставил двухколесному преимущество
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Авария произошла в городе Белая Церковь. Предварительно 53-летний водитель ГАЗели возвращал на нерегулируемом перекрестке. Он не предпочел в движении мотоцикл Honda.
К сожалению, в результате ДТП 31-летний мотоциклист погиб. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Днепре произошло смертельное ДТП. Пенсионерка попала под колеса грузовика. Отмечается, что она могла быть в слепой зоне, и водитель мог ее просто не заметить. К сожалению, женщина не выжила.
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