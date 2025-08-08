Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В Дубно в результате столкновения Renault Scenic и Ford Fiesta погиб 2-летний мальчик, еще четыре человека получили травмы. Авария произошла 3 августа на улице Заводской, когда 68-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в Ford Fiesta.

Правоохранители объявили подозрение водителю Renault за нарушение ПДД, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 286 УКУ). Суд назначил ему ночной домашний арест.

Напомним, в результате ДТП с травмами разной степени в больницы госпитализировали двух пассажирок минивэна 68 и 66 лет, а также пассажиров легковушки – 28-летнюю жену водителя и его семилетнего сына. Еще один двухлетний мальчик скончался от полученных травм по приезду в больницу.

Сейчас 7-летний ребенок уже выписали, другие пострадавшие до сих пор находятся в больницах.