На Днепропетровщине автомобиль врезался в дерево: одного пассажира деблокировали спасатели

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 8 августа в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Зеленая в городе Павлоград

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW 523I не справился с управлением и столкнулся с деревом.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали одного из пассажиров и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Полиция устанавливает все происшествия ДТП.

