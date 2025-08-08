Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 7 августа, после обеда в селе Лавирково Прилукского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате аварии погибла пассажирка легковушки, водитель – получил травмы.

В ГСЧС не сообщают деталей аварии, но по фото видно, что отбойник насквозь проткнул авто.

С помощью спецоборудования чрезвычайники деблокировали тело погибшей женщины и пострадавшего водителя, которого передали медикам "скорой" для госпитализации.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 5 августа на Сумщине автомобиль врезался в забор – он превратился в груду металла. В результате аварии пострадали 39-летний водитель и 62-летняя пассажирка.