07 августа 2025, 16:32

В Киеве за развращение 13-летней девушки мужчина получил 15 лет тюрьмы

07 августа 2025, 16:32
Фото: полиция Киева
Судебная инстанция приняла решение о лишении свободы на срок 15 лет местного жителя за совершение тяжких преступлений в отношении несовершеннолетнего ребенка

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Обвиняемый, которому на момент совершения правонарушений было 39 лет, работал в столице в строительной сфере.

Правоохранительные органы установили, что преступная деятельность продолжалась несколько лет. Мужчина использовал доверие ребенка и его семьи для достижения своих целей. Следствие собрало достаточную доказательную базу для подтверждения вины подозреваемого в суде.

После выявления факта преступления социальные службы приняли меры для защиты пострадавшего ребенка и его младшей сестры. Девочек изъяли из неблагополучной семейной среды и обеспечили им надлежащий уход в специализированных учреждениях.

Данный случай подчеркивает важность бдительности родителей и общества в отношении безопасности детей. Эксперты советуют взрослым обращать внимание на изменения в поведении детей и не оставлять их наедине с малознакомыми людьми. Приговор суда вступил в законную силу, и осужденный будет отбывать наказание в исправительном учреждении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области правоохранители задержали мужчину, причастного к смерти несовершеннолетней девушки. По предварительным данным, трагедия имела особенно жестокий характер.

Киев уголовное дело дети приговор сексуальное насилие несовершеннолетние
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
