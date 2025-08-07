Фото: полиция Киева

Судебная инстанция приняла решение о лишении свободы на срок 15 лет местного жителя за совершение тяжких преступлений в отношении несовершеннолетнего ребенка

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Обвиняемый, которому на момент совершения правонарушений было 39 лет, работал в столице в строительной сфере.

Правоохранительные органы установили, что преступная деятельность продолжалась несколько лет. Мужчина использовал доверие ребенка и его семьи для достижения своих целей. Следствие собрало достаточную доказательную базу для подтверждения вины подозреваемого в суде.

После выявления факта преступления социальные службы приняли меры для защиты пострадавшего ребенка и его младшей сестры. Девочек изъяли из неблагополучной семейной среды и обеспечили им надлежащий уход в специализированных учреждениях.

Данный случай подчеркивает важность бдительности родителей и общества в отношении безопасности детей. Эксперты советуют взрослым обращать внимание на изменения в поведении детей и не оставлять их наедине с малознакомыми людьми. Приговор суда вступил в законную силу, и осужденный будет отбывать наказание в исправительном учреждении.

