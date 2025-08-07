Фото: поліція Києва

Судова інстанція ухвалила рішення про позбавлення волі на термін 15 років місцевого мешканця за скоєння тяжких злочинів щодо неповнолітньої дитини

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Обвинувачений, якому на момент вчинення правопорушень було 39 років, працював у столиці в будівельній сфері.

Правоохоронні органи встановили, що злочинна діяльність тривала протягом декількох років. Чоловік використовував довіру дитини та її сім'ї для досягнення своїх цілей. Слідство зібрало достатню доказову базу для доведення вини підозрюваного у суді.

Після виявлення факту злочину соціальні служби вжили заходів для захисту постраждалої дитини та її молодшої сестри. Дівчаток вилучили з неблагополучного сімейного середовища та забезпечили їм належний догляд у спеціалізованих установах.

Даний випадок підкреслює важливість пильності батьків та громади щодо безпеки дітей. Експерти радять дорослим звертати увагу на зміни в поведінці дітей та не залишати їх наодинці з малознайомими особами. Вирок суду набрав законної сили, і засуджений відбуватиме покарання у виправній установі.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині правоохоронці затримали чоловіка, причетного до смерті неповнолітньої дівчини. За попередніми даними, трагедія мала особливо жорстокий характер.