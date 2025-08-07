12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 16:32

У Києві за розбещення 13-річної дівчини чоловік отримав 15 років тюрми

07 серпня 2025, 16:32
Фото: поліція Києва
Судова інстанція ухвалила рішення про позбавлення волі на термін 15 років місцевого мешканця за скоєння тяжких злочинів щодо неповнолітньої дитини

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Обвинувачений, якому на момент вчинення правопорушень було 39 років, працював у столиці в будівельній сфері.

Правоохоронні органи встановили, що злочинна діяльність тривала протягом декількох років. Чоловік використовував довіру дитини та її сім'ї для досягнення своїх цілей. Слідство зібрало достатню доказову базу для доведення вини підозрюваного у суді.

Після виявлення факту злочину соціальні служби вжили заходів для захисту постраждалої дитини та її молодшої сестри. Дівчаток вилучили з неблагополучного сімейного середовища та забезпечили їм належний догляд у спеціалізованих установах.

Даний випадок підкреслює важливість пильності батьків та громади щодо безпеки дітей. Експерти радять дорослим звертати увагу на зміни в поведінці дітей та не залишати їх наодинці з малознайомими особами. Вирок суду набрав законної сили, і засуджений відбуватиме покарання у виправній установі.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині правоохоронці затримали чоловіка, причетного до смерті неповнолітньої дівчини. За попередніми даними, трагедія мала особливо жорстокий характер.

У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА
07 серпня 2025, 11:22
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність
07 серпня 2025, 18:01
На Закарпатті затримали групу, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом
07 серпня 2025, 17:35
На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка
07 серпня 2025, 17:29
На Харківщині обговорили нові механізми підтримки бізнесу в умовах війни
07 серпня 2025, 17:03
Експосадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 млн грн
07 серпня 2025, 16:56
На Вінниччині посадовця підозрюють у приховуванні в декларації майна на 3,8 млн грн
07 серпня 2025, 16:45
Понад 19 тисяч гривень від міжнародних партнерів отримають родини з Харківщини на купівлю твердого палива на прийдешню зиму
07 серпня 2025, 16:38
На Одещині жінка вбила чоловіка, а замість в’язниці хоче піти на фронт
07 серпня 2025, 16:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
