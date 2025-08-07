09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 11:22

В Киеве не восстановлен ни один разрушенный дом с 2023 года, - председатель Оболонской РГГА

07 августа 2025, 11:22
В столице с начала 2023 года до сих пор не восстановили ни один жилой дом, поврежденный в результате российских обстрелов

Об этом в прямом эфире заявил глава Оболонской районной государственной администрации Сергей Фесик, передает RegioNews.

По словам чиновника, в городе есть проблемы с восстановлением объектов, пострадавших в результате вражеских атак. В частности, жители Голосеевского района жалуются, что почти два года после февральских обстрелов 2023 года остаются без необходимой помощи. Речь идет не только о строительных работах, но и о компенсациях, обеспечении временным жильем или поддержке со стороны городских властей.

Фесик подчеркнул, что в некоторых случаях люди живут в поврежденных домах или вынуждены арендовать жилье за свой счет. В то же время, конкретные сроки по началу ремонтов или источники финансирования пока не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что киевляне, чей дом был разрушен из-за падения обломков ракеты, почти год вынуждены жить среди развалин. Несмотря на многочисленные обращения к должностным лицам, семья до сих пор не получила ни помощи, ни положенного временного жилья.

