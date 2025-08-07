Фото: Нацполиция

Правоохранители объявили о подозрении чиновнику. Отмечается, что он закупил асфальтобетонную смесь с убытком для бюджета столицы почти в полмиллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, весной 2024 года один из департаментов Киевводоканала, подконтрольный чиновнику, сформировал годовую потребность материалов. На основании этого был объявлен тендер на проведение открытых торгов.

Победителем стала частная компания, с которой впоследствии Киевводоканал заключил договор по закупке асфальтобетонной смеси на сумму более 8 миллионов гривен.

"Впрочем, выяснилось, что тендерное предложение подрядчика было существенно завышено, а подозреваемый при утверждении документации не проверил рыночные цены на товар, допустив завышение его стоимости на сумму около полумиллиона гривен", - говорят правоохранители.

Теперь заместитель директора Киевводоканала получил подозрение.

Напомним, в Запорожье будут судить руководителя предприятия. Его обвиняют в растрате более 754 тысяч гривен Эти деньги выделялись на ремонт укрытия осенью 2022 года.