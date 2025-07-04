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04 июля 2025, 12:35

В Киеве в результате атаки РФ повреждено польское консульство

04 июля 2025, 12:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Массированная российская атака в ночь на 4 июля, повлекла за собой пожары и значительные разрушения в Киеве, в частности — повреждено здание польского консульства

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RegioNews.

"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора", — написал министр.

По данным МИД Украины, консульская секция посольства Польши находится в Киеве по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 60

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировано падение обломков и пожары. Было известно о 19 пострадавших жителях Киева.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек, среди них – 10-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что российская армия запустила по Украине 11 ракет, а также 539 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

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