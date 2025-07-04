В Киеве в результате атаки РФ повреждено польское консульство
Массированная российская атака в ночь на 4 июля, повлекла за собой пожары и значительные разрушения в Киеве, в частности — повреждено здание польского консульства
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RegioNews.
"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора", — написал министр.
По данным МИД Украины, консульская секция посольства Польши находится в Киеве по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 60
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировано падение обломков и пожары. Было известно о 19 пострадавших жителях Киева.
Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек, среди них – 10-летняя девочка.
Ранее сообщалось, что российская армия запустила по Украине 11 ракет, а также 539 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
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