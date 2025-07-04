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04 июля 2025, 11:32

Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается заканчивать войну и террор

04 июля 2025, 11:32
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фото: ГСЧС Киева
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Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор, а атака в ночь на пятницу была одним из самых "масштабных и циничных ударов России" с начала вторжения

Об этом в Фейсбуке написал Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонном разговоре Президента Трампа с Путиным", – отметил глава государства.

По его словам, от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области, по состоянию на утро известно о 23 раненых.

Он подчеркнул, что без масштабного давления Россия не будет менять свое агрессивное разрушительное поведение.

"Это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 4 июля российская армия запустила по Украине 11 ракет, а также 539 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

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