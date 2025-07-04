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04 липня 2025, 12:35

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено польське консульство

04 липня 2025, 12:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Масована російська атака в ніч на 4 липня, спричинила пожежі та значні руйнування у Києві, зокрема — пошкоджено будівлю польського консульства

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RegioNews.

"Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будьте ласкаві, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та введіть нові жорсткі санкції проти агресора", — написав міністр.

За даними МЗС України, консульська секція посольства Польщі розташована в Києві за адресою вул. Богдана Хмельницького, 60.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі. Було відомо про 19 постраждалих жителів Києва.

Згодом кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них – 10-річна дівчинка.

Раніше повідомлялося, що російська армія запустила по Україні 11 ракет, а також 539 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

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