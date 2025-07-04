Массированная атака на Киев: повреждены дома, медучреждение и десятки пострадавших

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В ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировано падение обломков и пожары, есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко , передает RegioNews.

По его словам, по предварительным данным, пострадали 19 жителей столицы. Пятеро получили амбулаторную помощь, еще 14 человек были госпитализированы.

Днепровский район

Обломки беспилотника упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.

Соломенский район

Обломки упали на нежилую застройку, гаражный кооператив, а также повлекли за собой возгорание складских помещений и административного здания.

Святошинский район

В результате падения обломков на территорию складских помещений возник пожар. Также зафиксировано возгорание автомобилей во дворе 16-этажного жилого дома. В частном секторе также произошел пожар.

Дарницкий район

Обломки упали на открытую территорию в нескольких местах. Обошлось без пожаров и детонаций.

Шевченковский район

Обломки повредили 8-этажный жилой дом, сданный в эксплуатацию, но не заселенный. Пожар возник на первом этаже. Также горели постройки в частном секторе.

Голосеевский район

Обломки повредили медицинское учреждение. Информация о потерпевших уточняется.

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

В Киеве до сих пор раздается воздушная тревога. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Напомним, накануне в Соломенском районе Киева Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник.