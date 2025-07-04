Массированная атака на Киев: повреждены дома, медучреждение и десятки пострадавших
В ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировано падение обломков и пожары, есть пострадавшие
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко , передает RegioNews.
По его словам, по предварительным данным, пострадали 19 жителей столицы. Пятеро получили амбулаторную помощь, еще 14 человек были госпитализированы.
Днепровский район
- Обломки беспилотника упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.
Соломенский район
- Обломки упали на нежилую застройку, гаражный кооператив, а также повлекли за собой возгорание складских помещений и административного здания.
Святошинский район
- В результате падения обломков на территорию складских помещений возник пожар. Также зафиксировано возгорание автомобилей во дворе 16-этажного жилого дома. В частном секторе также произошел пожар.
Дарницкий район
- Обломки упали на открытую территорию в нескольких местах. Обошлось без пожаров и детонаций.
Шевченковский район
- Обломки повредили 8-этажный жилой дом, сданный в эксплуатацию, но не заселенный. Пожар возник на первом этаже. Также горели постройки в частном секторе.
Голосеевский район
- Обломки повредили медицинское учреждение. Информация о потерпевших уточняется.
Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
В Киеве до сих пор раздается воздушная тревога. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
Напомним, накануне в Соломенском районе Киева Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник.