После ночной атаки на Киев количество пострадавших возросло – среди них ребенок

фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской воздушной атаки пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на данный момент, по данным медиков, известно о 23 пострадавших в результате атаки на столицу. Четырнадцать из них госпитализированы, остальным оказана помощь амбулаторно или на месте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что среди раненых десятилетняя девочка.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировано падение обломков и пожары. Было известно о 19 пострадавших жителях Киева.

Позже спасатели показали последствия массированной атаки.