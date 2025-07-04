В Киеве во время атаки повреждены 5 автомобилей "скорой"

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате ночной атаки российских войск на столицу повреждены пять автомобилей скорой помощи, следовавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, медицинский персонал не пострадал. Среди бригад, работавших в зоне поражения, раненых нет.

Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировали падение обломков и пожары.

Позже спасатели показали последствия массированной атаки.