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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
04 июля 2025, 11:00

Путин послал Трампа: что дальше

04 июля 2025, 11:00
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Беседа Путина и Трампа. Что дальше?
Беседа Путина и Трампа. Что дальше?
иллюстративное фото: из открытых источников
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1. Путин послал Трампа. Причина по которой Трамп решил говорить с Путиным и еще и приостанавливать поставки оружия - остается загадкой. Пока логического объяснения я не вижу. Точнее, логику можно искать только в переговорах США – Европа, где Путин нужен Трампу, как пугало, чтобы европейцы быстрее и легче согласились на все пожелания Трампа. Но последний саммит НАТО показал, что европейцы и так готовы ко всему. Потому, пока логики я не вижу.

2. Наша проблема заключается и в том, что главное событие жизни Трампа уже случилось (я об этом писал уже несколько раз). И это главное событие – он победил второй раз. И победил, чтобы царствовать (жить в системе, где ему лижут з*дницу) и мстить. Украина находится где-то на периферии этой мести.

3. Но наша еще большая проблема состоит в том, что мы являемся частью переговорного процесса США-ЕС. И наши ближайшие союзники с одной стороны готовы идти в рамках заданной Трампом парадигмы "соглашаться и льстить". С другой стороны, они думают, как решить свои проблемы (безопасность и пошлины) исходя из предыдущего пункта. И перед нами стоит сверхсложная задача удержаться в периметре этих переговоров. И здесь у нас просто нет другого пути, чем балансировать между США и ЕС (все остальные рычаги влияния и прежде всего КНР мы потеряли).

4. Путин играет в игру "тянуть время и не ссориться с Трампом". Его цель сейчас – дотянуть до осени и продавить фронт. Я считаю, что продавить фронт – нереально. Но он живет этим, и вся его стратегия общения с Трампом направлена ​​именно на это.

5. Что дальше будет делать Трамп? Я остаюсь при мысли, что к осени (октябрь-ноябрь) ничего. Ну а наша главная задача сейчас добиться разрешения на продажу нам оружия. Это я считаю абсолютно реалистично. И на это должно тратиться 90% усилий дипломатии.

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