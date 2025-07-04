В Киеве ракета упала рядом с укрытием: момент попал на видео
Сегодня ночью в Киеве неподалеку от укрытия упала ракета, в момент взрыва там находились люди
Момент падения ракеты был зафиксирован очевидцами на видео, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировано падение обломков и пожара. Предварительно известно о 19 пострадавших.
Ранее сообщалось, что сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют резкое ухудшение уровня загрязнения, особенно в районах, где произошли пожары.
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