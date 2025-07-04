В Киеве ракета упала рядом с укрытием: момент попал на видео

фото: ГСЧС Киева

Сегодня ночью в Киеве неподалеку от укрытия упала ракета, в момент взрыва там находились люди

Момент падения ракеты был зафиксирован очевидцами на видео, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировано падение обломков и пожара. Предварительно известно о 19 пострадавших.

Ранее сообщалось, что сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют резкое ухудшение уровня загрязнения, особенно в районах, где произошли пожары.