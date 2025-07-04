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04 июля 2025, 08:40

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 450 российских дронов

04 июля 2025, 08:40
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 4 июля российская армия запустила по Украине 11 ракет, а также 539 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили две крылатые ракеты и 476 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также РФ ударила:

  • 1 аэробалистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
  • 6 баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Брянской области;
  • 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей.

Основным направлением удара бу Киев.

По предварительным данным, по состоянию на противовоздушную оборону обезвредили 478 средств воздушного нападения противника (270 сбили огневыми средствами, 208 – локационно потеряны).

  • 268 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) сбили огневыми средствами, 208 - локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах Киева зафиксировано падение обломков и пожары, пострадали 19 жителей столицы.

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