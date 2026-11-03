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03 ноября 2026, 18:59

В Киевской области 70-летний мужчина заказал убийство бывшей жены за $10 тысяч

03 ноября 2026, 18:59
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области будут судить 70-летнего мужчину, которого обвиняют в организации заказного убийства бывшей жены и попытке подделать ее завещание, чтобы завладеть имуществом

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, причиной преступного замысла стали неприязненные отношения между бывшими супругами, связанные с разделом имущества. Мужчина решил организовать убийство женщины и обратился за помощью к знакомому, который должен был найти исполнителя.

При жизни бывшей супруги обвиняемый пообещал заплатить 10 тысяч долларов. Во время встречи он передал мужчине 5 тысяч долларов задатку, фотографии женщины, информацию о местах проживания, а также собственноручно нарисовал схему дома. Остальные суммы обещал отдать после выполнения заказа.

Правоохранители контролировали ход событий и имитировали убийство. Мужу отправили фотографии, на которых его бывшая жена якобы была мертвой. Поверив, что заказ выполнили, он передал вторую часть обещанного вознаграждения. После этого его задержали.

Кроме того, по данным следствия, мужчина пытался организовать подлог завещания бывшей жены, чтобы завладеть его имуществом. За изготовление фальшивого документа он предложил 3000 долларов, передал копии документов женщины и 1000 долларов задатка. Однако реализовать этот замысел ему тоже не удалось.

Прокуроры направили обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют в организации оконченного покушения на умышленное убийство по корыстным мотивам по заказу, а также в организации неоконченного покушения на подделку официального документа.

В рамках уголовного производства потерпевшая заявила гражданский иск о возмещении 5 миллионов гривен морального вреда.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.

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