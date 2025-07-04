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04 июля 2025, 08:00

Спасатели показали последствия массированной атаки на Киев

04 июля 2025, 08:00
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фото: ГСЧС Украины
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В ночь на 4 июля Россия в очередной раз массированно атаковала столицу Украины. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах Киева

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки на столицу:

  • В Соломенском районе из-за атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного дома и произошел пожар кровли семиэтажного дома.
  • Кроме этого произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.
  • В Святошинском районе в результате попадания в 14-этажный жилой дом произошел пожар на 2 и 3 этажах и во дворе соседней многоэтажки. Горели автомобили.
  • В Шевченковском районе под атакой БпЛА оказался еще не заселен восьмиэтажный жилой дом – там произошло разрушение на 1 этаже.
  • В Дарницком, Голосеевском районах зафиксировано падение обломков БПЛА.

"К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены около 100 единиц техники и более 450 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города были зафиксированы падения обломков и пожары, пострадали 19 жителей Киева.

Также сообщалось, что в результате массированного обстрела РФ повреждена железнодорожная инфраструктура. Поезда курсируют с задержкой до двух часов.

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