Спасатели показали последствия массированной атаки на Киев

фото: ГСЧС Украины

В ночь на 4 июля Россия в очередной раз массированно атаковала столицу Украины. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах Киева

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки на столицу:

В Соломенском районе из-за атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного дома и произошел пожар кровли семиэтажного дома.

Кроме этого произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.

В Святошинском районе в результате попадания в 14-этажный жилой дом произошел пожар на 2 и 3 этажах и во дворе соседней многоэтажки. Горели автомобили.

В Шевченковском районе под атакой БпЛА оказался еще не заселен восьмиэтажный жилой дом – там произошло разрушение на 1 этаже.

В Дарницком, Голосеевском районах зафиксировано падение обломков БПЛА.

"К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены около 100 единиц техники и более 450 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города были зафиксированы падения обломков и пожары, пострадали 19 жителей Киева.