Спасатели показали последствия массированной атаки на Киев
В ночь на 4 июля Россия в очередной раз массированно атаковала столицу Украины. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах Киева
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Последствия атаки на столицу:
- В Соломенском районе из-за атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного дома и произошел пожар кровли семиэтажного дома.
- Кроме этого произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.
- В Святошинском районе в результате попадания в 14-этажный жилой дом произошел пожар на 2 и 3 этажах и во дворе соседней многоэтажки. Горели автомобили.
- В Шевченковском районе под атакой БпЛА оказался еще не заселен восьмиэтажный жилой дом – там произошло разрушение на 1 этаже.
- В Дарницком, Голосеевском районах зафиксировано падение обломков БПЛА.
"К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены около 100 единиц техники и более 450 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города были зафиксированы падения обломков и пожары, пострадали 19 жителей Киева.
Также сообщалось, что в результате массированного обстрела РФ повреждена железнодорожная инфраструктура. Поезда курсируют с задержкой до двух часов.