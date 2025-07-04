Сумщина под огнем: более 120 ударов в сутки, ранен человек
За прошедшие сутки российские войска совершили более 120 обстрелов в 52 населенных пунктах в 18 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что в Середино-Будской общине из-за удара FPV-дронами ранено одно гражданское лицо.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ из БПЛА и РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Конотопской общине повреждены нежилые помещения;
- в Середино-Будской общине поврежден многоквартирный дом, частный дом, помещения учебного заведения;
- в Глуховской общине поврежден частный дом;
- в Краснопольской общине поврежден частный дом;
- в Эсманской общине поврежден частный дом.
Воздушная тревога в области продолжалась 14 часов 06 минут.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 377 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и автомобили.
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