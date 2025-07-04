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04 июля 2025, 08:59

Россия убивает гражданских: за сутки в Донецкой области – 8 погибших, 11 раненых

04 июля 2025, 08:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За минувшие сутки, 3 июля, российские войска убили восемь мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, трагедии произошли в нескольких населенных пунктах Донбасса. В Покровске погибли два человека. Еще двое погибших зафиксированы в Белицком.

По одному мирному жителю погибли в Ильиновке и Веселом Поле.

Еще 11 человек в регионе получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 309 погибших и 7 444 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 120 обстрелов в 52 населенных пунктах в 18 территориальных общинах Сумской области. Ранено одно гражданское лицо.

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