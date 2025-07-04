В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура: поезда курсируют с задержкой
В Киеве в результате вражеского массированного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Поезда курсируют с задержкой до двух часов
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
"Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов", — говорится в сообщении.
Кольцевая электричка Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин-Почайна-Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
В настоящее время железнодорожники ремонтируют повреждения.
Отмечается, что резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошино-Киев-Пассажирский.
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах зафиксировали падение обломков и пожары, пострадали 19 жителей Киева.