Атака на Киев: один раненый в больнице, женщина – на амбулаторном лечении
В результате ночной атаки врага на столицу пострадали двое мирных жителей
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, один из пострадавших находится в больнице под наблюдением врачей.
Женщину, которую также госпитализировали ночью, после оказания необходимой медицинской помощи перевели на амбулаторное лечение. Ее состояние удовлетворительное.
Городские власти и службы экстренной помощи продолжают ликвидацию последствий обстрелов.
Напомним, ночью, 16 июня, россияне также атаковали мирные населенные пункты Киевской области. В Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы резаные раны руки и лица.
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