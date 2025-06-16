Атака на Киев: один раненый в больнице, женщина – на амбулаторном лечении

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате ночной атаки врага на столицу пострадали двое мирных жителей

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, один из пострадавших находится в больнице под наблюдением врачей.

Женщину, которую также госпитализировали ночью, после оказания необходимой медицинской помощи перевели на амбулаторное лечение. Ее состояние удовлетворительное.

Городские власти и службы экстренной помощи продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

Напомним, ночью, 16 июня, россияне также атаковали мирные населенные пункты Киевской области. В Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы резаные раны руки и лица.