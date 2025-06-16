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16 июня 2025, 08:56

Сумщина под обстрелами: 95 атак за сутки, повреждены гражданские объекты

16 июня 2025, 08:56
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фото: УНН
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За прошедшие сутки российские войска совершили 95 обстрелов по 34 населенным пунктам в 10 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском районе.

Враг активно применял сброс ВОГ с БпЛА, РСЗО и управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты нанесли удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской общине повреждены нежилые помещения, жилой дом и 3 частных автомобиля;
  • в Великописаревской общине поврежден частный жилой дом.

Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 23 минуты.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, российские кафиры нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен человек, повреждена гражданская инфраструктура.

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