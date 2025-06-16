Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов над Черкасщиной: есть повреждения
До поздней ночи над Черкасской областью работали силы противовоздушной обороны, отражая очередную атаку противника. В небе над Черкащиной защитники уничтожили 18 вражеских беспилотников
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews .
По его словам, к счастью, обошлось без травмированных.
В Черкасском районе обломки одного из дронов повредили газовую трубу низкого давления, что повлекло за собой пожар во дворе частного дома. Возгорание быстро ликвидировали.
Также повреждены четыре жилых дома и разрушен деревянный гараж. Часть одного из сел района осталась без электроснабжения – ремонтные бригады уже работают над восстановлением.
Напомним, сегодня ночью, 16 июня, кафиры атаковали Киевщину. В Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина.