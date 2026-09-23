СБУ разоблачила агитаторов РФ в разных областях: среди них священник

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СБУ и Нацполиция разоблачили четырех пророссийских агитаторов в разных областях Украины. Среди них оказался столичный священник

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киеве разоблачили церковного прислужника одного из храмов УПЦ (МП). Он призвал к захвату столицы. Агитацию россиян он распространял в собственном Telegram-канале.

Также в столице разоблачен блоггер, который в соцсетях призвал к физической ликвидации представителей одного из национальных меньшинств и поджога их культовых сооружений. В частности, он военнослужащим Сил обороны и их семьям.

В Запорожье разоблачили работника оборонного завода. Он в соцсетях агитировал россиян до "показательного" ракетного удара по Киеву и Львову. Еще одним агитатором оказалась лаборатка частной клиники. Она отрицала российские обстрелы Запорожья и распространяла дезинформацию о боевой работе Сил обороны.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители нейтрализовали преступную группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Черкасс. Среди потерпевших – родственники погибших украинских воинов.