СБУ разоблачила агитаторов РФ в разных областях: среди них священник
СБУ и Нацполиция разоблачили четырех пророссийских агитаторов в разных областях Украины. Среди них оказался столичный священник
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В Киеве разоблачили церковного прислужника одного из храмов УПЦ (МП). Он призвал к захвату столицы. Агитацию россиян он распространял в собственном Telegram-канале.
Также в столице разоблачен блоггер, который в соцсетях призвал к физической ликвидации представителей одного из национальных меньшинств и поджога их культовых сооружений. В частности, он военнослужащим Сил обороны и их семьям.
В Запорожье разоблачили работника оборонного завода. Он в соцсетях агитировал россиян до "показательного" ракетного удара по Киеву и Львову. Еще одним агитатором оказалась лаборатка частной клиники. Она отрицала российские обстрелы Запорожья и распространяла дезинформацию о боевой работе Сил обороны.
Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители нейтрализовали преступную группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Черкасс. Среди потерпевших – родственники погибших украинских воинов.