Силы обороны ударили по пунктам управления беспилотников россиян

Фото из открытых источников

В Генштабе подтвердили удары по российским позициям 22 сентября и в ночь на 23 сентября. В частности, речь идет о пунктах управления БПЛА врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что в районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное Донецкой области поражены пункты управления, украинские военные ударили по пунктам управления беспилотников россиян.

В районе населенного пункта Волноваха удалось атаковать состав подразделения "Рубинон".

Также украинские защитники ударили по объектам материально-технического обеспечения войск противника. В районе населенного пункта Кундрюче Луганской области поражен состав горюче-смазочных материалов, а в районах населенных пунктов Горняк и Большая Шишевка Донецкой области — склады материально-технических средств.

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области поражено сосредоточение живой силы подразделения беспилотников.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы русские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова.