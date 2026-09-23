Силы обороны ударили по пунктам управления беспилотников россиян
В Генштабе подтвердили удары по российским позициям 22 сентября и в ночь на 23 сентября. В частности, речь идет о пунктах управления БПЛА врага.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что в районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное Донецкой области поражены пункты управления, украинские военные ударили по пунктам управления беспилотников россиян.
В районе населенного пункта Волноваха удалось атаковать состав подразделения "Рубинон".
Также украинские защитники ударили по объектам материально-технического обеспечения войск противника. В районе населенного пункта Кундрюче Луганской области поражен состав горюче-смазочных материалов, а в районах населенных пунктов Горняк и Большая Шишевка Донецкой области — склады материально-технических средств.
В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области поражено сосредоточение живой силы подразделения беспилотников.
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы русские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова.