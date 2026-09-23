Сумщина и Херсонщина получат 157 млн грн на восстановление энергетики

Фото6 Сергей Корецкий/телеграмм

Кабинет Министров направит более 157 млн. грн. из резервного фонда на восстановление и защиту энергетических объектов в Сумской и Херсонской областях

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Направляем более 157 млн грн из резервного фонда на восстановление и защиту энергетических объектов в двух прифронтовых регионах - Сумской и Херсонской областях", - говорится в его сообщении.

Из этой суммы 107 млн. грн. предусмотрели для Сумской области. Средства будут направлены на восстановление энергетического объекта, от работы которого зависит теплоснабжение для почти 160 тысяч семей.

Еще 50 млн. грн. получит Херсонщина. Их используют для дополнительной защиты восьми энергетических объектов. В частности, там должны обустроить инженерные конструкции и антидроновую защиту критического оборудования.

Корецкий отметил необходимость оперативного проведения тендерных процедур и скорейшего завершения работ.

"Тендерные процедуры должны быть проведены оперативно, а работы завершены как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Предварительно, враг нанес не менее трех ударов по Заречному району города. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.