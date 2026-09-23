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23 сентября 2026, 20:30

15 лет за решеткой: в Николаевской области осудили инженера-агента РФ

23 сентября 2026, 20:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Суд признал виновным в государственной измене 58-летнего жителя Николаева — ведущего инженера-конструктора одного из оборонных предприятий

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Человек передавал представителю России информацию о расположении подразделений ПВО, военных формирований, складов боеприпасов, критической инфраструктуры и оборонных заказах предприятия. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

При публичном обвинении Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственную измену в условиях военного положения.

По данным прокуратуры, в июле 2024 года 58-летний житель Николаева, поддерживая вооруженную агрессию России против Украины, добровольно согласился сотрудничать с представителем государства-агрессора.

Для конспирации они общались через мессенджер Telegram, а также использовали специально настроенный цифровой канал обмена сообщениями, в котором информация автоматически удалялась после прочтения.

В августе-сентябре 2024 года мужчина выполнял задачи представителя РФ и передавал ему сведения о расположении подразделений противовоздушной обороны, военнослужащих специальной службы транспорта и других военных формирований.

Кроме того, осужденный сообщал о местах дислокации военной техники и складах боеприпасов на территории Николаева и области.

Также он передавал информацию об объектах критической инфраструктуры и выполнении оборонных государственных заказов на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По оценке стороны обвинения, полученные Россией сведения могли быть использованы для планирования ракетно-дроновых ударов по Николаеву и области, а также для подрыва обороноспособности региона.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве 49-летний местный житель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

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