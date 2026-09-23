В Черновцах из-за засухи вводят график подачи воды для большинства улиц

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В Черновцах с 24 сентября по 1 октября воду для большей части города будут подавать по графику. Причиной стали продолжительная засуха и сокращение лимита забора воды для города

Об этом сообщил Черновицкий городской совет, передает RegioNews .

"Это связано с длительным периодом засухи и решением Государственного агентства водных ресурсов Украины уменьшить лимит забора воды для нашего города. Чтобы рационально использовать имеющийся ресурс и обеспечить стабильную подачу воды в пиковые часы, воду будут подавать по графику", - сообщили в горсовете.

Воду будут подавать дважды в день - с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

С 10:00 до 18:00 и с 22:00 до 06:00 давление в сети будет снижено или водоснабжение может временно прекращаться. В это время резервуары будут наполняться водой, чтобы обеспечить ее подачу в часы наибольшего потребления.

Ограничения будут действовать большей части Черновцов. Всего в список вошли более 70 улиц и переулков.

В то же время, жители улицы Русской, микрорайонов Каличанка и Рогизна продолжат получать воду в обычном режиме.

График водоснабжения будет действовать до 1 октября.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму пересохли буровые скважины в шести населенных пунктах Бахчисарайского района. Воду для населения теперь привозят.