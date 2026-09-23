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23 сентября 2026, 21:50

Судья "заработал" дом и участки на 26 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении

23 сентября 2026, 21:50
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Идетья о легализации имущества

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Кроме бывшего председателя суда, сообщили о подозрении бывшему подчиненному судье и его матери. Как выяснили правоохранители, в течение 2021-2022 года, судья приобрел активы более чем на 26 миллионов гривен. Это дом и земельный участок, две квартиры и четыре земельных участка.

"Чтобы скрыть незаконное происхождение средств и настоящего владельца активов, он привлек к преступной схеме свою подчиненную, фактически исполнявшую обязанности его секретаря. Незаконно приобретенное имущество официально регистрировали на ее мать, что позволяло маскировать следы преступления и легализовать активы", - рассказали в НАБУ.

Напомним, что в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.

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