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16 июня 2025, 07:01

Ночная атака на Киевщину: ранен 60-летний мужчина

16 июня 2025, 07:01
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фото: Киевская ОВА
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Сегодня ночью, 16 июня, россияне снова атаковали мирные населенные пункты Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки в Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь на месте.

Также зафиксированы повреждения частного жилого дома и хозяйственных построек.

Напомним, вчера днем, 15 июня, российские оккупанты атаковали Купянск авиабомбой, БпЛА и РСЗО. В результате ударов ранены трое гражданских.

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