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16 червня 2025, 09:15

Атака на Київ: один поранений у лікарні, жінка – на амбулаторному лікуванні

16 червня 2025, 09:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали двоє мирних мешканців

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, один із постраждалих наразі перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

Жінку, яку також госпіталізували вночі, після надання необхідної медичної допомоги перевели на амбулаторне лікування. Її стан задовільний.

Міська влада та служби екстреної допомоги продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вночі, 16 червня, росіяни також атакували мирні населені пункти Київської області. В Обухівському районі постраждав 60-річний чоловік. У нього діагностовано різані рани руки та обличчя.

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