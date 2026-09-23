Оккупанты ударили по трем районам Днепропетровщины: повреждена больница и инфраструктура

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 23 сентября более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов повреждены больница, предприятие, инфраструктура, автомобили и частные дома

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Павлоградском районе под ударом оказались райцентр и Вербковская община. Там повреждены больница, предприятие, объекты инфраструктуры и автомобили.

В Никопольщине русские военные били по Никополю, а также Марганецкой и Мировской общинах. В результате атак изуродован частный дом.

На Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую общину. Там также поврежден частный дом.

По данным областной военной администрации, информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, что российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Предварительно, враг нанес не менее трех ударов по Заречному району города. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.