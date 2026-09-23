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23 сентября 2026, 19:15

Погибли родители и 10-летний ребенок: апелляционный суд наказал виновника ужасной аварии на трассе Киев-Одесса

23 сентября 2026, 19:15
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор водителю грузовика, который вызвал смертельное ДТП на автодороге Киев-Одесса. В результате аварии погибли три человека — водитель легковушки, его пассажирка и их 10-летний ребенок. Мужчина проведет за решеткой 8 лет

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

ДТП произошло в августе 2025 года вблизи села Острая Могила Белоцерковского района Киевской области. По материалам дела, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку и выехал на обочину.

Там грузовик столкнулся с легковым автомобилем, который находился в неподвижном состоянии на обочине дороги.

В результате столкновения водитель легковушки, его пассажирка и 10-летний ребенок погибли на месте.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если такие действия повлекли за собой гибель нескольких человек.

Суд первой инстанции назначил мужчине 8 лет лишения свободы и на три года лишил его права управлять транспортными средствами.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденного должны взыскать компенсацию морального вреда и расходов на погребение погибших на общую сумму 3852863 гривны.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, однако Киевский апелляционный суд ее не удовлетворил.

По постановлению от 16 сентября 2026 года апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, 8-летний срок лишения свободы и другие определенные судом наказания остаются в силе.

Напомним, что в Тернополе суд избрал меру пресечения 21-летнему водителю Porsche Cayenne, который, по данным следствия, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

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