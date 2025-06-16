Оккупанты убили 6 и ранили 4 жителей Донецкой области

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 15 июня, российская армия убила шестерых жителей Донецкой области. Также четверо гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, вчера россияне убили трех человек в Богатыре, двоих - в Покровске и одного - в Константиновке. Из-за вражеских обстрелов еще четыре человека получили ранения — в Покровске и Дмитро-Дарьевке.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 268 погибших и 7 309 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.