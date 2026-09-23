Столкнулся со столбом и попался владельцу: в Днепре будут судить пьяного угонщика авто

Фото: полиция Днепропетровской области

Днепр будут судить 40-летнего мужчину, который, по данным следствия, незаконно завладел чужим автомобилем и вскоре попал на нем в ДТП. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в конце августа в Чечелевском районе Днепра, возле одного из домов по улице Извилистой.

Владелец оставил ключи в автомобиле. Этим, по данным полиции, воспользовался 40-летний мужчина: он сел за руль чужого автомобиля, завел двигатель и начал движение.

Однако далеко уехать ему не удалось. Человек не справился с управлением и столкнулся с металлическим столбом.

Владелец автомобиля услышал звук заведенной машины, вышел на улицу и задержал мужчину до приезда полицейских. По внешним признакам, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали мужчину.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Кроме того, патрульные полицейские составили по нему административные материалы по ст. 130, 124 и 126 КУоАП.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Тернополе суд избрал меру пресечения 21-летнему водителю Porsche Cayenne, который, по данным следствия, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.