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23 сентября 2026, 21:09

В Харьковской области вражеский дрон ударил по авто: есть погибший и раненый

23 сентября 2026, 21:09
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Фото иллюстративное
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В селе Безруки Харьковской области российский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате удара получили 68-летний мужчина и 52-летняя женщина. Мужчина скончался от полученных травм

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В Безруках вражеский дрон попал в легковой автомобиль. В результате удара получили ранения 68-летний мужчина и 52-летняя женщина. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Пострадавшей женщине оказывают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Олег Синегубов.

По его словам, медики продолжают оказывать помощь 52-летней женщине, пострадавшей в результате атаки.

Напомним, что российские войска 23 сентября более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов повреждены больница, предприятие, инфраструктура, автомобили и частные дома.

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