В Харьковской области вражеский дрон ударил по авто: есть погибший и раненый
В селе Безруки Харьковской области российский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате удара получили 68-летний мужчина и 52-летняя женщина. Мужчина скончался от полученных травм
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В Безруках вражеский дрон попал в легковой автомобиль. В результате удара получили ранения 68-летний мужчина и 52-летняя женщина. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Пострадавшей женщине оказывают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Олег Синегубов.
По его словам, медики продолжают оказывать помощь 52-летней женщине, пострадавшей в результате атаки.
Напомним, что российские войска 23 сентября более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов повреждены больница, предприятие, инфраструктура, автомобили и частные дома.