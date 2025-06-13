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13 июня 2025, 11:16

В Киеве поймали двух наркокурьеров-"гастролеров", сбывавших альфа-PVP

13 июня 2025, 11:16
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Киева разоблачили и задержали двух молодых людей, занимавшихся сбытом психотропного вещества альфа-PVP. Операцию провели в Днепровском районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Выяснилось, что злоумышленники уже успели разложить около 30 "закладок" с психотропом. В ходе обыска было изъято еще около 80 пакетов, подготовленных к сбыту, а также более 600 грамм альфа-PVP в съемной квартире.

По предварительным оценкам стоимость изъятых веществ на "черном рынке" составляет около 250 тысяч гривен.

Задержанными оказались 20-летний уроженец Одесщины и 21-летний житель Донбасса. Они приехали в Киев из Одессы несколько дней назад и работали курьерами интернет-наркомагазина.

Оба фигуранта задержаны. Следователи объявили им подозрение.

Пока им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Кировоградской области правоохранители разоблачили 28-летнюю жительницу другой области, подозреваемую в распространении наркотиков.

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Киев наркотики полиция наркобизнес наркозависимый психотроп Днепровский район
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